Dünya Nükleer gerilimde yeni perde Rusya ABDyi kendilerine karşı tatbikat yapmakla suçladı
AVRUPA

Nükleer gerilimde yeni perde: Rusya ABD'yi kendilerine karşı tatbikat yapmakla suçladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ordusuna ait savaş uçaklarının sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini artırdığını vurguladı. ABD'yi kendilerine karşı nükleer tatbikat yapmakla suçlayan Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nükleer gerilimde yeni perde: Rusya ABDyi kendilerine karşı tatbikat yapmakla suçladı
Arşiv

Şoygu, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, ABD’nin Rusya’ya yönelik askeri faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN YIDAN 2,5 KAT DAHA FAZLA"

ABD’ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.

Rusya'nın hamlesi ABD'yi tedirgin etti: Putin ne yapmaya çalışıyor bilemiyoruz
DÜNYA
Rusya'nın hamlesi ABD'yi tedirgin etti: Putin ne yapmaya çalışıyor bilemiyoruz

"BOMBARDIMAN UÇAKLARIYLA TATBİKAT YAPTILAR"

Şoygu, "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler." dedi.

Görüşmede Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.

ABD'den Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırım kararı: İki gemi ve bir Rus şirketine uygulanacak
DÜNYA
ABD'den Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırım kararı: İki gemi ve bir Rus şirketine uygulanacak
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.