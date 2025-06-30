Ölen annesinin yanında günlerce yalnız kalan bebek kurtarıldı

CBS News haber kanalının haberine göre, yetkililer, mayıs ayında yaşanan olay hakkında cuma günü açıklama yaptı. Phoenix polisi, 14 Mayıs tarihinde kadının komşusundan bir ihbar alındığını, komşunun yakın zaman önce doğum yapan komşusundan günlerdir haber alamadığını anlattığını aktardı. Polis, bunun üzerine kadının yaşadığı apartmana gitti.

Phoenix Polis Departmanı’nın paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polis memurlarının dairenin kilitli olmayan penceresinden içeri baktığı görüldü. Polisler, bu sırada yerde bir kadının yattığını gördü.

Bunun üzerine daireye giren polis memurları, yatakta yatan ve gözle görülür bir biçimde zayıflamış ve güçsüz kalmış bir bebeği kurtardı. Kamera görüntülerinde polis memurlarından birinin bebeği dikkatlice pusete koyduğu, ardından bebeği bir başka polise teslim ettiği de görüldü.