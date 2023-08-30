|
Dünya

Onlarca fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Onlarca fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

11:16 . 30/08/2023 Çarşamba
AA
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin burada "kışkırtıcı yürüyüşler yaptığı ve dini ritüeller gerçekleştirdiği" aktarıldı. (Foto: Arşiv)

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin burada "kışkırtıcı yürüyüşler yaptığı ve dini ritüeller gerçekleştirdiği" aktarıldı. (Foto: Arşiv)

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, görgü tanıkları yerleşimcilerin gruplar halinde, İsrail polisinin sıkı koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini aktardı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin burada "kışkırtıcı yürüyüşler yaptığı ve dini ritüeller gerçekleştirdiği" aktarıldı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.


#Mescid-i Aksa
#Yahudi
#Kudüs
#İsrail
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?