Özbekistan Türkçe konuşacak Türkçe yazacak

Türkiye'nin kardeş ülkesi Özbekistan, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, "Kardeş Özbekistan’ı Tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Rusça olan resimi diline Türkçe olarak değiştirdi



Kardeş Özbekistan’ı Tebrik ederiz 🇺🇿 🇹🇷#oezbekistan — Dr. Fatma Aksal (@fatmaaksal) July 26, 2021

Bir süredir resmi dilini değiştirmeye hazırlanan Özbekistan yönetimi, anayasaya uygun şekilde çalışmalarını tamamladı.

Ülkede Türk lehçelerinden birisi olan 'Özbekçe' en çok konuşulan dil olmasına rağmen, resmi dil olarak kabul edilen Rusçanın ardından ikinci dil olarak kullanılıyordu.

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Özbekistan yönetimi, yaşanan karışıklıkları gidermek ve anayasa hükmünü tamamen uygulamak maksadıyla, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi.

Özbekistan'dan Rusya'ya "iç işlerine müdahale" suçlaması

Geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan karar öncesi açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Özbeklerin Özbekistan toplumunda 'azınlık' statüsünde olduğunu belirtmişti.

Moskova yönetimi ayrıca, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan'ı tarih, zaman ve ikili ilişkilerin kalitesine tam karşılık olarak Rusça'nın resmi kullanımını korumaya çağırmıştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini vurgulamıştı.

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