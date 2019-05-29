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Dünya Özel Yetkili Savcı Mueller Rusya soruşturması dosyasını kapattı
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AMERİKA

Özel Yetkili Savcı Mueller Rusya soruşturması dosyasını kapattı

Özel Yetkili Savcı Mueller Rusya soruşturması dosyasını kapattı

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Robert Mueller
Robert Mueller

Uzun süren sessizliğini sürpriz şekilde bozan Mueller, Adalet Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa etti.

ABD kamuoyunu 2 yıla yakın süredir meşgul eden ve nihai raporu mart ayında açıklanan Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Mueller, "(Rusya soruşturmasını yürüten) Özel Yetkili Savcılık ofisini resmen kapatıyorum ve aynı şekilde Adalet Bakanlığındaki görevimden istifa ederek özel hayata dönüyorum." dedi.

"Rusya müdahale etmeye çalıştı"

Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine, siber saldırıyla müdahale etmek amacıyla organize girişimlerde bulunduğunu ifade eden Mueller, Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin kullandığı bazı bilgisayarların hacklendiğini ve daha sonra bu bilgilerin siyasi bir amaçla kullanılmak istendiğini belirtti.

Mueller, "Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir." diye konuştu.

"Emin olsaydık bu şekilde söylerdik"

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu süreçte bir suç işleyip işlemediği konusunda ise Mueller, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir tespit yapmadık. Halen görevi başındayken bir Başkan federal bir suçla suçlanamaz, bu anayasaya aykırıdır."

ABD Kongresinde soruşturmayla ilgili ifade verip vermeyeceği de merak edilen Mueller, hazırladığı raporun kendi soruşturma ifadesi olduğunu, bunun ötesinde bir şey söylemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

  • Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.
  • Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.
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