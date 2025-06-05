Özgürlük gemisine saldırmaya hazırlanıyor

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) gemisine müdahale için hazırlık yaptıklarını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söyledi. Kuruluşun 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı. Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan, "Madleen" yelkenlisinin misyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze'ye doğru yola çıkıyor" ifadelerine yer verilmişti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Conscience" adlı yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. İsrail medyasında çıkan haberlerde ise saldırıda İHA’ların kullanıldığı ve İsrail askeri nakliye uçağının bölgede bulunduğu yazılmıştı. Madleen’in de benzer bir saldırıya uğrayabileceği değerlendiriliyor. Gemiye ismini, Gazze'nin tek profesyonel kadın balıkçısı Madleen Kullab'dan alıyor. Yardım gemisi Kullab nezdinde Gazze halkının cesaretini ve mücadele azmini simgeliyor.