Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden sınır gerilimi, karşılıklı hava saldırıları ve “açık savaş” açıklamalarıyla son yılların en büyük gerilimlerinden birine dönüştü.

Son çatışma dalgası, Taliban yönetimindeki Afganistan’ın Pakistan’a yönelik sınır ötesi saldırısıyla başladı. Pakistan ise buna “Operation Ghazab Lil Haq” adı verilen hava harekatıyla karşılık verdi.

AFGANİSTAN - PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

SON ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Perşembe akşamı Taliban hükümeti, Durand Hattı boyunca Pakistan hedeflerine saldırı başlattı. Afganistan, bu operasyonun 22 Şubat’ta Pakistan’ın Afgan sınır bölgelerine düzenlediğini söylediği ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu en az 18 kişinin öldüğü hava saldırılarına yanıt olduğunu açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan askeri üslerine karşı “geniş çaplı taarruz operasyonları” başlatıldığını duyurdu. Afgan savunma bakanlığı, operasyonların altı sınır vilayetinde gerçekleştiğini, yaklaşık dört saat sürdüğünü ve gece yarısı sona erdiğini bildirdi.

PAKİSTAN'DAN SERT KARŞILIK

Afganistan’ın sınır ötesi saldırılarının ardından Pakistan Hava Kuvvetleri, “Operation Ghazab Lil Haq” kapsamında Afganistan’a hava saldırıları düzenledi. Pakistan devlet televizyonu, Taliban’a ait önemli askeri tesislerin hedef alındığını bildirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ülkenin barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini belirterek “Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılık görecek.” uyarısında bulundu.

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ NE?

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

'MEŞRU MÜDAFAA'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan yönetiminin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak operasyonlar düzenlediği, bu kapsamda Afganistan tarafında "ağır kayıplar" verildiği ve bazı lojistik noktaların hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, "Pakistan'ın eylemleri, meşru müdafaa hakkı kapsamında, vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Afgan topraklarında faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı gruplara karşı Afganistan yönetiminden önlem alması istenilen açıklamada, yeni saldırıların "ölçülü ve kararlı şekilde" karşılık bulacağı kaydedildi.

AFGANİSTAN: 19 SINIR KARAKOLUNU ELE GEÇİRDİK

Afganistan tarafında ise Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattında geniş çaplı bir karşı taarruz başlattıklarını duyurdu. Mücahid, Afgan güçlerinin Pakistan ordusuna ait 19 sınır karakolunu ele geçirdiğini ve çok sayıda Pakistan askerinin esir alındığını öne sürdü. Kabil yönetimi ayrıca, Pakistan'ın saldırılarında bir mülteci kampının ve sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığını, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil kayıp olduğunu iddia etti.

İKİ ÜLKENİN ORDU KAPASİTESİ NE DURUMDA?

Pakistan, askeri kapasite bakımından Afganistan’a kıyasla belirgin üstünlüğe sahip. Pakistan’ın 660 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Bunun 560 bini kara kuvvetlerinde, 70 bini hava kuvvetlerinde, 30 bini deniz kuvvetlerinde görev yapıyor.

Afgan Taliban güçlerinin aktif personel sayısı ise yaklaşık 172 bin. Yönetim, bu sayıyı 200 bine çıkarma planı olduğunu duyurdu.

Pakistan’ın 6 binden fazla zırhlı savaş aracı ve 4 bin 600’ün üzerinde topçu sistemi bulunuyor. Afgan güçlerinin Sovyet döneminden kalma ana muharebe tankları ve zırhlı personel taşıyıcıları olduğu bilinse de kesin sayıları açıklanmıyor. Topçu kapasitesi de net olarak bilinmiyor.

Pakistan’ın 465 savaş uçağı ve çok rollü, taarruz ve nakliye görevli 260’tan fazla helikopteri var.

Afganistan’ın ise savaş uçağı bulunmuyor. En az altı eski model uçak ve 23 helikoptere sahip olduğu biliniyor; ancak bunların ne kadarının faal olduğu belirsiz.

Ayrıca Pakistan yaklaşık 170 nükleer başlığa sahip bir ülke. Afganistan’ın ise nükleer silahı bulunmuyor.







