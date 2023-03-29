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Dünya

Pakistan kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler listesinden çıkarıldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Pakistan’ı Ekim 2022’de gri listeden çıkarmasının ardından AB, “kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler” listesini güncelledi. Bu kapsamda AB, Pakistan’ı “kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler” listesinden çıkardı.

13:01 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
AB, Pakistan'ı kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler listesinden çıkardı.

AB, Pakistan'ı kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler listesinden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB), Pakistan’ı
“kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler”
listesinden çıkardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Pakistan’ı Ekim 2022’de gri listeden çıkarmasının ardından AB,
“kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler”
listesini güncelledi.

Bu kapsamda AB, Pakistan’ı
“kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler”
listesinden çıkardı.

Pakistan Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB’nin kararı memnuniyetle karşılanarak bunun AB’deki Pakistanlı işletmelere ve bireylere fayda sağlayacağı vurgulandı.


OECD'ye bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından
"teröre finansal destek sağladığı"
ve
"kara para aklanmasını engelleyemediği"
gerekçesiyle Haziran 2018'de "gri liste"ye alınan Pakistan, 21 Ekim 2022'de bu listeden çıkarılmıştı.


#AB
#FATF
#Pakistan
34 dakika önce
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