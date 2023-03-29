Pakistan kara para aklama ve terörü finanse etme riski yüksek ülkeler listesinden çıkarıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda görüşerek depremden etkilenen Pakistan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.