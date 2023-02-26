Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Taliban yetkilileri, Pakistan tarafının hasta geçişlerine ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle geçen pazar Torkham Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Yaklaşık bir haftadır kapalı olan Afganistan ile Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı.