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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde pazar yerine gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

11:28 . 26/02/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Barkhan bölgesinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.

Pazar alanında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.



#Pakistan
#Barkhan
#Patlama
1 saat önce
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Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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