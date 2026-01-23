Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan’da çığ felaketi: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Pakistan’da çığ felaketi: Dokuz kişi hayatını kaybetti

17:4123/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çığın bir evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

Geo News'un haberine göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Domail köyündeki bir evin üzerine çığ düştü.

Olayda evde bulunan 5 erkek ve 4 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Öte yandan ülkede etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneybatısında yoğun karın yolların kapatması nedeniyle yüzlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Güvenlik güçleri bu bölgelerde karda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtardı.

Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 24 ila 48 saat boyunca süreceğini tahmin ediyor.



#Pakistan
#çığ
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak 2026 ÖSYM sınav takvimi