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Dünya Pakistanda menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan öldürüldü
ASYA

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan öldürüldü

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve beş kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Yüksek güvenlikli bölgede yer alan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.
Yüksek güvenlikli bölgede yer alan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.

Pakistan'da saldırganlar yerel saatle 10.40 (TSİ 08.00) sularında Karaçi kentinde bulunan PSX'in dış kapısına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açarak borsa binasına girdi.

Burada ilk belirlemelere göre biri polis, dördü güvenlik görevlisi beş kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar biri sivil üç kişiyi de yaraladı.

Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Müştak Ahmed Mahar, binaya saldıran dört kişinin öldürüldüğünü, emniyet güçlerinin bina içinde ve çevresinde arama başlattığını kaydetti.

Mahar, saldırganların üzerinde aktif görevde bulunmayan polis memurlarının üniformaları olduğunu belirtti.

Karaçi Emniyetinden yapılan açıklamada, tamamı öldürülen saldırganların yanında içinde patlayıcı düzeneği olduğu düşünülen bir çantanın bulunduğu ifade edildi.

PSX Genel Müdürü Abid Ali Habib, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların bina önündeki otopark ve giriş katına ateş açtıklarını söyledi.

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