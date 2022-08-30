Pakistan’da sel: Ülkenin üçte biri sular altında kaldı felaketin bilançosu artıyor

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 136’ya yükseldiğini açıkladı.

ÜLKENİN ÜÇTE BİRİ SULAR ALTINDA

Şiddetli yağışlar sebebiyle ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Felaketin bilanosu her geçen gün artıyor. 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’daki Sindh ve Belucistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, haftalardır devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde en az 10 milyar dolarlık kayıp meydana geldiği belirtildi.

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TÜRKİYE'DEN YARDIM ELİ

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.

ŞENTOP'TAN PAKİSTAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye, Pakistan'da meydana gelen sel felaketleri sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, görüşmelerinde, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Şentop, "İyi günlerimizde olduğu gibi derdimizde ve kederimizde de birlikteyiz." ifadesini kullandı.



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AA

86 EV YIKILDI

Madyan şehrinin Ingrabad Köyü, Svat Nehri’nin kollarından Kvanda’nın taşması sonucu ağır hasar aldı. Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı köyde 86 ev yıkıldı. Seller, beraberinde getirdiği taş, kum ve çamuru köy yoluna taşıdı ve yol tamamen kapandı.

Selin taşlarla kapattığı yolda çok sayıda ev de kum ve çamurla doldu.



AA

YOL HİÇ YOKMUŞ GİBİ

Köye varıldığında ilk dikkatimizi çeken şey, evlerin çatılarının hizasında yürüdüğümüzü fark etmemizdi. Sel, on binlerce büyük taş parçasını şehrin yanındaki köye taşıyarak burayı adeta toprağın altına itmiş.

Evleri taşların altında kalanlar uyarana kadar yürüdüğümüz yerin 3 gün önce yol olduğunu ve buradan arabaların geçtiğini kimse anlamazdı.

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Köylüler, bir yandan evlerindeki çamuru temizlemeye çalışıyor, diğer yandan da eşyalarını çıkarmayı sürdürüyordu.

Sel, yolu ortadan kaldırmış ve nehrin yatağını da değiştirmişti.

AA

30 YILDIR BÖYLESİ HİÇ YAŞANMAMIŞTI

Svat bölgesine bağlı Madyan şehri, birkaç gün önce son 30 yılda görmediği bir sele şahit oldu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle Svat Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Güçlü akıntının da etkisiyle nehrin üzerinden geçen köprüler, yollar yıkıldı ve çok sayıda ev hasar gördü.

Köprülerin yıkılması sonucu şehrin bir kısmının Kalam Vadisi ve kuzeydeki diğer bölgelerle bağlantısı tamamen koptu. Şehrin çarşısı ise nehrin taşmasıyla çamura bulanmış durumda.

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Beklenmedik şekildeki yağış, ülkenin diğer şehirlerinde olduğu gibi burada da onlarca kişiyi evsiz bıraktı.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Pakistan’a insani yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti