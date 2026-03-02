Yeni Şafak
Pakistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

12:152/03/2026, Pazartesi
DHA
Yapılan açıklamada Hamaney'in öldürülmesiyle başlayan gösterilere tedbiren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.
Pakistan'ın Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, itidal çağrısı yaparak, kamu mallarının korunmasının bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezlerinin ise kapalı kaldığı belirtildi.

Pakistan’da dün başlayan protestolarda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.





#Pakistan
#sokağa çıkma yasağı
#son dakika
