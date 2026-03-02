Pakistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezlerinin ise kapalı kaldığı belirtildi.