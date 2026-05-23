Pakistan'dan İran-ABD müzakerelerine yorum: 'Nihai bir anlayış' konusunda gelişme var

19:1423/05/2026, Cumartesi
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir
Pakistan, Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in Tahran temaslarının ardından ABD ile İran arasında “nihai bir anlayışa” yönelik umut verici ilerleme sağlandığını açıkladı. Pakistan Ordusu, görüşmelerin barış ve istikrarı destekleme amacıyla olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtirken, Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin geçici bir anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun temas yürüttüğü bildirildi.

Pakistan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'da yaptığı görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında "nihai bir anlayışa" doğru "umut verici ilerleme" kaydedildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu, Munir'in Tahran'a yaptığı ziyaretin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Son 24 saatteki yoğun müzakereler, nihai bir anlayışa doğru umut verici ilerleme ile sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Görüşmelerde bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi ve kesin bir anlaşma için istişare sürecinin hızlandırılmasına odaklanıldığı aktarılan açıklamada, görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

Pakistan hükümetinden kaynaklar, AA’ya yaptıkları açıklamada, Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin ABD/İsrail-İran savaşını sona erdirmek amacıyla ABD ile geçici bir anlaşmayı “son haline getirmek” için yoğun görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.


