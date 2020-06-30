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Dünya Paralı askerlere karşı savaşıyoruz Hafter destekçilerinin maskesi düştü
ORTADOĞU

Paralı askerlere karşı savaşıyoruz: Hafter destekçilerinin maskesi düştü

Libya’da hükümet, darbeci Hafter’e bağlı güçleri hezimete uğratınca sahada sadece Rusya ve BAE destekli paralı askerler kaldı. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, artık “yerli darbecinin milisleriyle” değil, uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaştıklarına dikkat çekti. Kanunu, “İşbirlikçilerine (Hafter) gelince o başarısızlığının ardından bir şey yapabilecek durumda değil” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’in başarısız olmasının ardından müttefiki olan uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaştıklarını açıkladı. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Libya’daki darbecilerin ve isyancıların destekçileri, yerli temsilcileri (Hafter) yenilgiye uğrayınca maskelerini çıkarıp bozgunculuk ve yıkımı yönetmek üzere devreye girdi.” paylaşımında bulundu. Artık “yerli darbecinin milisleriyle” savaşmadıklarını belirten Kununu, “Bugün Libya’da uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz. İşbirlikçilerine gelince o artık başarısızlığının ardından bir şey yapabilecek durumda değil.” ifadesini kullandı.

Kununu

SİRTE’Yİ İŞGAL ETTİLER

Paralı askerlerin, Sirte kentini işgal ettiğini ve Libya’nın diğer kentlerini tehdit ettiğini belirten Kununu, sonlarının “ölüm, hapis ya da çöle sürgün” olacağını vurguladı. Kununu ayrıca “darbecilerin ve isyancıların kendi saflarında savaşan suçluları yerel ve uluslararası mahkemelere teslim etmekten başka çarelerinin olmadığını” kaydetti. Ordu Sözcüsü Kununu dün yaptığı açıklamada, Sirte ve El-Cufra kentlerinin, Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtmişti. Kununu, ismini vermediği Arap ve yabancı ülkeleri, söz konusu paralı askerleri desteklemekle ve bulundukları mekanları “kırmızı çizgi” olarak niteleyerek onları korumakla suçlamıştı.

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Teröristler santrali talan etti

Terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milisler, Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralinden birçok cihazı çalarak burayı talan etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, paralı yabancı lejyonerlerce desteklenen Hafter’in terörist milislerinin, Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan ettiği bildirildi. Birçok cihaz ve ekipmanların çalındığı belirtilen açıklamada, milislerin olağanüstü hallerde kullanılmak üzere santraldeki elektrik jeneratörü, telsiz cihazları, gaz tüpleri ve bir ekranı, nakliye araçlarına yükleyerek götürdüğü kaydedildi.

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Serrac: UCM ekip göndersin

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulması için acilen ekip gönderilmesini istedi. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 22 Haziran’da Libya’da bulunan toplu mezarların “savaş suçu” veya “insanlığa karşı suçlara” delil teşkil edebileceğini belirtmişti. Öte yandan Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı Terhune vilayetinde toplu mezarlardaki kazı çalışmalarında dün 9 cesede daha ulaşıldı.

Petrol vanaları açıldı

  • Libya’da darbeci Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurdu. Kabileler, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Libya’daki ekonomik şartların ağırlaşmasını göz önüne alarak petrol üretimini yeniden başlatma kararı verdiklerini ilan etti.

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