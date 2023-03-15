Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar depremzedeler için sahneye çıktı: 2.3 milyon euro toplandı.

Fondation De France işbirliğinde Paris'teki Olympia konser salonunda "Deprem karşısında tek yürek" adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere için kullanılacak. France 2 televizyon kanalında canlı yayımlanan konserde, piyanist Say'ın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılardan Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne aldı ve Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağış çağrısında bulundu.