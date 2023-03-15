Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar depremzedeler için sahneye çıktı: 2.3 milyon euro toplandı.
Fondation De France işbirliğinde Paris'teki Olympia konser salonunda "Deprem karşısında tek yürek" adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere için kullanılacak. France 2 televizyon kanalında canlı yayımlanan konserde, piyanist Say'ın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılardan Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne aldı ve Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağış çağrısında bulundu.
Fransız sanatçı Zaz konserlerin gelirlerini bağışlayacak
Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Etkinlikte, bölgedeki röportajların video gösterimi yapıldı. Fazıl Say, konserde yaptığı konuşmada depremlerden etkilenenlerden bahsederek, konser etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür etti. Say, "Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum" dedi. Fransız sanatçı Zaz Haziran da Türkiye'de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi.