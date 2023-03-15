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Dünya

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar depremzedeler için sahneye çıktı: 2.3 milyon euro toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için konser düzenledi. Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Gecede 2.3 milyon euro bağış toplandı.

09:23 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar depremzedeler için sahneye çıktı: 2.3 milyon euro toplandı.

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar depremzedeler için sahneye çıktı: 2.3 milyon euro toplandı.

Fondation De France işbirliğinde Paris'teki Olympia konser salonunda "Deprem karşısında tek yürek" adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere için kullanılacak. France 2 televizyon kanalında canlı yayımlanan konserde, piyanist Say'ın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılardan Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne aldı ve Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağış çağrısında bulundu.


Fransız sanatçı Zaz konserlerin gelirlerini bağışlayacak


Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Etkinlikte, bölgedeki röportajların video gösterimi yapıldı. Fazıl Say, konserde yaptığı konuşmada depremlerden etkilenenlerden bahsederek, konser etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür etti. Say, "Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum" dedi. Fransız sanatçı Zaz Haziran da Türkiye'de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi.



#Fransa
#Paris
#Kahramanmaraş
15 dakika önce
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