Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti sona eriyor

Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlayan grevler sonucu Paris'te oluşan çöp dağları sosyal medyada dalga konusu oldu. Çok sayıda Fransız, caps ve videolarla başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere yaşananlarla dalga geçti. Yaklaşan turizm sezonu öncesi ülkedeki kaosun bu alanda büyük bir gerilemeye sebep olacağı belirtildi.