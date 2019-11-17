Pentagon’a bulut davası

TARAFLI VE HATA DOLU

Jeff Bezos

Amazon şirketi, ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen “bulut” ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir” ifadelerine yer verildi.

PENTAGON REDDETTİ

Mark Esper

Amazon’un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, “Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanıldı. ABD Savunma Bakanı Mike Esper ise, iddiaları reddetti.

Trump ihaleye karıştı iması

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem olmuştu. Amazon’un bu açıklamayla, Trump’ın Amazon’un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor. Pentagon’un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.