Dünya Pentagona bulut davası
AMERİKA

Pentagon’a bulut davası

E-ticaret devi Amazon, ABD Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye vereceğini duyurdu. Kararın gerekçesi ise, JEDİ olarak bilinen “bulut” ihalesinin “taraflı” bir biçimde Microsoft’a verilmesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

TARAFLI VE HATA DOLU

Jeff Bezos

Amazon şirketi, ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen “bulut” ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir” ifadelerine yer verildi.

PENTAGON REDDETTİ

Mark Esper

Amazon’un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, “Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanıldı. ABD Savunma Bakanı Mike Esper ise, iddiaları reddetti.

Trump ihaleye karıştı iması

  • ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem olmuştu. Amazon’un bu açıklamayla, Trump’ın Amazon’un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor. Pentagon’un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

Trump: ABD basını samimiyetsiz
DÜNYA
Trump: ABD basını samimiyetsiz
FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

Toplanan paralar cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine gönderiliyor.
28 milyon çocuk aşılanacak

28 milyon çocuk aşılanacak

Menenjit ve kızamığın önüne geçilmesi hedefleniyor.
İki gün arayla ikinci kez yandı

İki gün arayla
ikinci kez yandı

Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti.
Tahran'a giriş-çıkış <br>yollarını kapattılar

Tahran'a giriş-çıkış
yollarını kapattılar

Benzin istasyonları ve polis araçlarını ateşe verdiler.
200 ton sahte <br>ilaç ele geçirildi

200 ton sahte
ilaç ele geçirildi

​Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte.
Vale görünümlü <br>değnekçi dehşeti

Vale görünümlü
değnekçi dehşeti

​Vale hizmeti almayanların araçlarına zarar verdiler.
Provokatör tutuklandı

Provokatör tutuklandı

Başörtülü kadına saldırıp hakaret etmişti.
Milyonlar kazandırıyor

Milyonlar kazandırıyor

​Elazığ'da yetiştirilip Avrupa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya ve Çin'e satılıyor.
Yine otobüs <br>yine yangın

Yine otobüs
yine yangın

​Seyir halindeyken tutuştu, faciadan dönüldü.
Siri ile <br>hayata tutundu

Siri ile
hayata tutundu

"Bana 'iki yıl yaşar' diyen doktorum öldü."

Ne zaman olması<br>gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Ne zaman olması
gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Erdoğan, sosyal güvenlik merkezlerinin açılışında konuştu.
Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Gara'da eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yine gidiyor

Yine gidiyor

Galatasaraylıları yıkan Falcao gelişmesi.
Bab'da bombalı terör saldırısı

Bab'da bombalı terör saldırısı

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti.
Burs ve kredi sonuçları açıklandı

Burs ve kredi sonuçları açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye'nin üzerinde<br> çalıştığı sürü İHA'lar

Türkiye'nin üzerinde
çalıştığı sürü İHA'lar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.