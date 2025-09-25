Yeni Şafak
Pentagon'da alarm: Yüzlerce general ve amiral acil toplantıya çağrıldı

21:2025/09/2025, Perşembe
AA
Toplantı emri, Pentagon'da son zamanlarda büyük çaplı değişikliklerin hazırlığında geldi.
Pentagon’da eşi benzeri görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyor. Savunma Bakanı Peter Hegseth, tuğgeneral ve üzeri rütbeye sahip dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce komutanı hiçbir açıklama yapmadan Virginia’daki deniz üssüne çağırdı. Ani emir, ordu içinde kafa karışıklığı ve endişeye neden olurken, talimat "son derece sıra dışı" olarak nitelendirildi.

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth'in, yüzlerce general ve amirale "olağanüstü ve acil" bir toplantıya katılmaları için emir gönderdiği iddia edildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, konu hakkında bilgi sahibi çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD ordusunun yüzlerce general ve amiraline, herhangi bir açıklama yapmadan, kısa süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları talimatını gönderdi.

Ordu içinde kafa karışıklığı

Kaynaklar, Hegseth'in "olağanüstü ve acil" toplanma emrinin, tuğgeneral veya üzeri rütbeye sahip tüm üst düzey subaylar veya ABD Donanmasındaki eşdeğer rütbedeki askerler için geçerli olduğunu, komuta pozisyonlarında görev yapan üst düzey danışmanları da kapsadığını belirtti.

Gazetenin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu yıl çok sayıda üst düzey lideri görevden almasının ardından gelen bu toplantı çağrısının "kafa karışıklığı ve endişeye" sebep olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki komutanlara ani emir

Haberde, "son derece sıra dışı" olarak nitelenen talimatın, dünyanın dört bir yanındaki ordu birimlerinin neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderildiği öne sürüldü.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin açıklamasında, Bakan Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askerlerle görüşeceğini" doğrularken, ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Toplantı emri, Hegseth'in Pentagon'da son zamanlarda büyük çaplı değişiklikler emretmesinin ardından gelirken, bu değişiklikler arasında, üst düzey askeri komutanlıkların kapsamlı bir şekilde birleştirilmesi yoluyla general subay sayısının yüzde 20 oranında azaltılması konusu da yer alıyor.



