Polonya Başbakanı Morawiecki tanklar konusunda Berlin'in onayı için başvurulacağını söyledi

Morawiecki, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'dan izin alınacağını belirterek, "Resmi onay için başvuracağız ancak bu ikincil bir konu. Almanya'dan izin gelmese bile Varşova, kendi kararlarını verecek. Eninde sonunda bu izni alamasak bile biz oluşturulacak küçük koalisyonla birlikte, Almanya bu koalisyonda olmasa bile diğer ülkelerle tanklarımızı Ukrayna'ya teslim edeceğiz." diye konuştu.