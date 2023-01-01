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Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki tanklar konusunda Berlin'in onayı için başvurulacağını söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Leopard tankları için Almanya'dan izin alınması gerektiğini, ''Resmi onay için başvuracağız ancak bu ikincil bir konu. Almanya'dan izin gelmese bile Varşova kendi kararlarını verecek'' ifadelerini kullandı.

13:14 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Morawiecki, Polonya'nın Poznan şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da 350'den fazla aktif Leopard tankının bulunduğunu, yaklaşık 200 Leopard tankının da depolarda olduğunu söyledi.


Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeye hazır ülkelerle bir koalisyon kuracağını ve iletişim halinde olduklarını vurgulayan Morawiecki, Leopard tanklarının Kiev'e savaşta büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.


Morawiecki, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'dan izin alınacağını belirterek, "Resmi onay için başvuracağız ancak bu ikincil bir konu. Almanya'dan izin gelmese bile Varşova, kendi kararlarını verecek. Eninde sonunda bu izni alamasak bile biz oluşturulacak küçük koalisyonla birlikte, Almanya bu koalisyonda olmasa bile diğer ülkelerle tanklarımızı Ukrayna'ya teslim edeceğiz." diye konuştu.


Gazetecilerin, Polonya'dan başka hangi ülkelerin Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini sorması üzerine Morawiecki, "Bu tür tanklara sahip tüm ülkelere. Farklı tipte ama çok modern tanklara sahip ortaklarımızla da iletişim kuracağız." dedi.

Morawiecki, Polonya hükümetinin ağır silahların Ukrayna'ya nakledilmesi konusunda "çeşitli ülkelerdeki isteksizlik engelini aşacağına" dair güvence verdi.


#Almanya
#Leopard
#Mateusz Morawiecki
#Polonya
2 saat önce
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Polonya Başbakanı Morawiecki tanklar konusunda Berlin'in onayı için başvurulacağını söyledi
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