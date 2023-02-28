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Dünya

Polonya Savunma Bakanı zırhlı araç 'Borsuk' için sözleşme imzalandığını bildirdi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin kullanmakta olduğu eski Sovyet tipi piyade savaş araçlarının yerini alması için ''Borsuk'' adı verilen zırhlı muharebe aracının üretimi için sözleşme imzalandığını aktardı. Blaszczak, 'Borsuk'un tarihi bir proje olduğunu dile getirdi.

15:40 . 28/02/2023 mardi
AA
Zırhlı muharebe aracı 'Borsuk'

Zırhlı muharebe aracı 'Borsuk'

Blaszczak, yaptığı açıklamada, söz konusu sözleşmenin "Borsuk" zırhlı muharebe aracını üreten "Huta Stalowa Wola" şirketiyle imzalandığını belirtti.


Polonya ordusunu hızlı şekilde modernize etmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Blaszczak, bu kapsamda modern silahlara odaklandıklarını vurguladı.


Blaszczak, "Borsuk" zırhlı muharebe aracının, orduda kullanılan eski Sovyet tipi piyade savaş araçlarının yerini alacağını söyledi.


"Borsuk"un uzaktan kumandalı taret sistemiyle donatıldığına işaret eden Blaszczak, "Borsuk, yüksek hareket kabiliyeti ve su engelleri de dahil arazi engellerinin üstesinden gelme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.


Blaszczak, "Borsuk"un ZSSW-30 insansız kuleye sahip olduğunu belirterek, "Aracımız, kule üzerinde ana silah olarak dakikada 200 atım hızına sahip MK-44 Bushmaster II 30 milimetre otomatik top sistemi, 7,62 milimetre eş eksenli makineli tüfek, sis havanları ve taretin sağ tarafına monte edilmiş Spike füzeleri için iki adet fırlatıcı barındırıyor." dedi.


Sovyet sonrası teçhizattan uzaklaşmak için adımlar attıklarının altını çizen Blaszczak, "İlk 4 Borsuk bu yıl Polonya ordusu tarafından test edilecek. Umarım ordumuz yakında yeni savaş araçlarıyla donatılır." açıklamasında bulundu.

Blaszczak, "Borsuk"un tarihi bir proje olduğunu söyledi.


#Borsuk
#Polonya
#savunma
#sipariş
#imza
2 saat önce
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Polonya Savunma Bakanı zırhlı araç 'Borsuk' için sözleşme imzalandığını bildirdi
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