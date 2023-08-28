Polonya ve Baltık ülkelerinden dikkat çeken Belarus ve Wagner kararı

Belarus sınırının kapatılması üzerine anlaşma sağlandı.
Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya içişleri bakanları, yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.
Bölge ülkelerinin kararlı eylemleriyle göç baskısını etkili şekilde en aza indirdiği vurgulanan açıklamada, durumun izlendiği ve Rusya ile Belarus tarafından sınır provokasyonları düzenlenebileceğinin farkında olunduğu bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklama, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Letonya İçişleri Bakanı Maris Kucinskis ve Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets tarafından imzalandı.