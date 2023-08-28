Polonya ve Baltık ülkelerinden dikkat çeken Belarus ve Wagner kararı

"Rusya ve onunla işbirliği yapan Belarus'un gerçekleştirdiği eylemleri, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı girişimler olarak değerlendirdiğimizi vurguluyoruz. Buna hep birlikte karşı çıkacağımızı tüm kararlılığımızla ilan ediyoruz. Yanıtımız, sınır geçişlerini kapatarak iki rejimi daha da izole etme olasılığına kadar ortak, kararlı ve mevcut duruma uygun olacaktır. Bu nedenle Belarus rejimini Wagner grubunu ülkelerinden çıkarmaya, tüm yasa dışı göçmenleri sınır bölgelerinden çekip menşe ülkelerine geri göndermeye çağırıyoruz"