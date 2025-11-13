Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Portekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldü

Portekiz'de kötü hava şartları nedeniyle 2 kişi öldü

20:3713/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
"Claudia" fırtınası
"Claudia" fırtınası

Portekiz Ulusal Jandarması, ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 13 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı. ANEPC ise Setubal şehrinde, bir evin sular altında kalmasıyla 88 yaşlarındaki iki kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Portekiz'de fırtına ve şiddetli yağmura neden olan kötü hava şartlarından dolayı 2 kişinin öldüğü, 13 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Savunma Kurumu (ANEPC),
"Claudia"
adı verilen fırtınanın ülkenin orta bölgelerinde etkili olduğunu bildirdi.

ANEPC, Setubal şehrine bağlı Seixal ilçesinde bir evin sular altında kalması sonucu 88 yaşlarında iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgede evleri su basan 10 kişinin de tahliye edildiği bilgisi verildi.

ANEPC ve Portekiz Ulusal Jandarması (GNR), özellikle ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkili olan kötü hava şartlarından mevcut durumda 13 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 200 kadar ağacın devrildiğini, büyük çoğunluğu su baskını olmak üzere 1500'den fazla yere müdahale edildiğini açıkladı.

Başbakan Luis Montenegro da sosyal medyada yayımladığı mesajda yaşanan trajediden dolayı
"derin üzüntü"
duyduğunu ifade ederek, ölenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Trafikte de ciddi sorunların yaşandığı Portekiz'de birçok bölgede bar ve restoranlar kapatılırken, okullar tatil edildi.


Kanarya Adaları'nda okullar tatil edildi

Diğer yandan
"Claudia"
fırtınası, Kanarya Adaları başta olmak üzere İspanya'da da yaşamı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 100 kilogramdan fazla yağışın düştüğü ve rüzgarın saatte hızı 100 kilometreyi geçtiği Kanarya Adaları'nda okullar tatil edildi.

İspanya'nın birçok bölgesinde yerel yönetimler olası sel ve su baskınlarına karşı Sivil Koruma ekiplerinin alarma geçtiğini duyurdu.



#Portekiz
#Kanarya Adaları
#Hayatını Kaybetti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvurusunda hangi belgeler ve şartlar gerekiyor? 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi