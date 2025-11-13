Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Brüksel Havalimanı'nda dron paniği: Tüm uçuşlar durduruldu

Brüksel Havalimanı'nda dron paniği: Tüm uçuşlar durduruldu

13:0613/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Görülen cismin niteliği ise henüz doğrulanmadı.
Görülen cismin niteliği ise henüz doğrulanmadı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, dün gece saatlerinde havalimanı çevresinde dron olduğu değerlendirilen bir cismin tespit edilmesi üzerine Brüksel Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Hava trafik kontrol servisi Skeyes, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, dün gece dron olduğu düşünülen bir cismin tespit edilmesinin ardından Brüksel Havalimanı'ndaki uçuşlar yaklaşık yarım saat süreyle durduruldu.

İki uçuş Liege Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava sahasının güvenli olduğu değerlendirildikten sonra uçuş operasyonları yeniden başlatıldı. Görülen cismin niteliği ise henüz doğrulanmadı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.



#Belçika
#Dron
#Havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut başvuruları ne zaman sona eriyor? e Devlet ve banka TOKİ başvurusu bitiş tarihi