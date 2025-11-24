Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Priştine'de şehir içi otobüs seferleri mali sıkıntılar nedeniyle durduruldu

Priştine'de şehir içi otobüs seferleri mali sıkıntılar nedeniyle durduruldu

19:2424/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama
Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama

Ülkede yaşanan kriz nedeniyle Priştine Belediyesinin 2025 bütçesi Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulamadı. Bütçenin oylanamaması nedeniyle şirketlere maddi destek sağlanamazken, Priştine Belediyesi şehir içi ulaşım şirketi Trafiku Urban, tüm hatlardaki seferlerin durdurulması kararı alındığını ifade etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, belediye ve özel şehir içi otobüs ulaşım şirketleri, ödeme alamadıkları gerekçesiyle tüm seferleri durdurma kararı aldı.

Priştine Belediyesi şehir içi ulaşım şirketi Trafiku Urban tarafından yapılan açıklamada, mali zorluklar ve yakıt eksikliği nedeniyle tüm hatlardaki seferlerin durdurulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ödeme yapılana kadar otobüs seferlerinin yeniden başlatılamayacağı kaydedildi.

Benzer duyurular, şehir içi ulaşımda sefer yapan özel şirketlerce de yapıldı.

Şehir içi ulaşım şirketlerinde çalışanlar, sabah saatlerinde Priştine Belediyesi önünde ve ardından Kosova hükümeti binası önünde toplanarak maaşlar konusunda çözüm talep etti.


Kosova hükümeti sorumlu tutuldu

Çalışanlar arasına daha sonra Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama da katıldı ve yaşanılanlardan Kosova hükümetini sorumlu tuttu.

Priştine'de şehir içi otobüslerin çalışmaması nedeniyle trafik daha da yoğunlaşırken, onlarca belediye otobüsünün park alanında bekletildiği görüldü.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle 28 Aralık'ta erken genel seçime gidilecek.

Ülkede aylardır yaşanan siyasi kriz sebebiyle kasım ayına gelinmesine rağmen Priştine Belediyesinin 2025 yılı bütçesi Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulamadı ve dolayısıyla belediye, söz konusu şirketlere maddi destek sağlayamadı.



#Kosova
#Priştine
#Toplu Taşıma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam sonrası indirim beklentisi güçlendi: Motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? İşte 24 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum