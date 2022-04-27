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Dünya Putin bu özelliği ile Hitlere benziyor Videoda ortaya çıktı
AVRUPA

Putin bu özelliği ile Hitler'e benziyor: Videoda ortaya çıktı

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden hemen önce çekilen videoda Vladimir Putin'in Aleksandr Lukaşenko'yu selamlarken elinin titrediği fark edildi. Putin'in bu hareketi Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda tam bir yenilgiyle karşı karşıya kalırken Adolf Hitler'in kendi bozulan sağlığını gösteren bir videoya benzetildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin bu özelliği ile Hitlere benziyor: Videoda ortaya çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko

Vladimir Putin'in Aleksandr Lukaşenko'yu selamlarken elinin titrediğini gösteren bir video sağlık durumunun kötü olduğu söylentileri arasında yeniden ortaya çıktı.

Ardından Putin'in bu videosu, Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda tam bir yenilgiyle karşı karşıya kalırken Adolf Hitler'in kendi bozulan sağlığını gösteren bir videoya benzetildi.

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1970'lerde bir Doğu Alman film laboratuvarında keşfedilen videoda Adolf Hitler'in gezi sırasında askerleri selamlarken arkasından tuttuğu sol elinin şiddetle titrediği görülüyor.

Birçok tarihçi ve uzman, videonun çekildiği sırada Hitler'in Parkinson hastalığından muzdarip olduğuna inanıyor.

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Putin'in Şubat ayında çekilen videosunda, Rusya Devlet Başkanı'nın eli şiddetle titremeye başlayan Belarus müttefikini beklerken görülüyor. Daha sonra Putin bir sandalyeye oturuyor ancak hareketsiz kalamıyor, destek için kolu tutarken sürekli kıpırdanıyor ve ayaklarını yere vuruyor.

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