Putin dört bölgeyi işaret ederek müzakere şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin, "İsviçre'deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna birliklerini çekerse...'
Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.
- İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasi yoluyla çözüm bulmak ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" hedefiyle yarın başlayacak.