Putin dört bölgeyi işaret ederek müzakere şartını açıkladı

Moskova'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmede nelerin konuşulacağına ilişkin bir açıklama yapılmazken ilk kareler de kamuoyuna servis edildi. Öte yandan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temmuz ayında Astana'da görüşeceğini ifade ettiği de bildirildi.