Putin: Türkiye ve Rusya Su-35 uçağı için ortak çalışmalar yürütülebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Rus lider Putin, Türkiye ile ortak savaş uçağı üretimi konusunda "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok" dedi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurmayı planladığı güvenli bölge konusuna destek veren Putin, şunları söyledi:
- "Türkiye’nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır. Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır"