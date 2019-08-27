Dünya Putin Türkiye ve Rusya Su-35 uçağı için ortak çalışmalar yürütülebilir
AVRUPA

​Putin: Türkiye ve Rusya Su-57 savaş uçağı için iş birliği yapılabilir

Putin: Türkiye ve Rusya Su-35 uçağı için ortak çalışmalar yürütülebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ortak savaş uçağı üretimi konusunda önemli bir açıklama yaptı. Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlenen basın toplantısında konuşan Rus lider, "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölgeye ilişkin de açıklama yapan Putin, "Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Su-35 savaş uçağı.
Su-35 savaş uçağı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus lider Putin, Türkiye ile ortak savaş uçağı üretimi konusunda "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok" dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurmayı planladığı güvenli bölge konusuna destek veren Putin, şunları söyledi:

  • "Türkiye’nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır. Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında SU-57 pazarlığı
OYNAT 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında SU-57 pazarlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Türk mevkidaşı Erdoğan'a anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'biz bundan mı alacağız?' sorusuna Putin, 'alabilirsiniz' diye cevap verdi. Bu sohbet gülüşmelere neden oldu.
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