​Putin: Türkiye ve Rusya Su-57 savaş uçağı için iş birliği yapılabilir Putin: Türkiye ve Rusya Su-35 uçağı için ortak çalışmalar yürütülebilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ortak savaş uçağı üretimi konusunda önemli bir açıklama yaptı. Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlenen basın toplantısında konuşan Rus lider, "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölgeye ilişkin de açıklama yapan Putin, "Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır" dedi.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 18:00 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 18:38 Yeni Şafak