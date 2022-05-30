Putin'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Akıllı insanlar hastalık belirtileri görmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın devam eden işgalini savunduğu konuşmasında, yaptıkları operasyonun amacının Ukrayna'yı 'silahlardan arındırmak' olduğunu ileri sürdü.

Rus Dışişleri Bakanı Moskova'nın bir süredir devam eden 'neo-Nazi rejimiyle savaştıkları' savını da yineledi.

Rusya'yı yirmi yıldan fazla bir süredir domine eden Putin, Ekim ayında 70 yaşına giriyor.

'PUTİN HASTA MI?' SORUSUNA YANIT

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

Rus bakan Putin'in hasta olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.'

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DONBAS'A ODAKLANAN SAVAŞ

Başlangıçta Rusya'nın amacının Ukrayna'nın büyük şehirlerini ele geçirmek ve hükümeti devirmek olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak, sert bir direnişle karşılaşan Rusya'nın savunma yetkilileri, "operasyonun ilk aşamasında hedeflediklerine genel olarak ulaştıklarını" ve birliklerin başkentin çevresindeki bölgelerden çekildiğini söylemişti.

Bunun ardından Rus yetkililer, planlarının Rusça konuşan Donbas bölgesine odaklanarak, bölgeyi "özgürleştirmek" olduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin içinde belirli alanları 2014'teki çatışmalardan bu yana fiilen kontrolü altında tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bu alanlarda tek taraflı olarak bu iki "cumhuriyet"i ilan etmişti.

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