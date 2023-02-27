Radikal Yahudiler toplu saldırıya geçti: Huvara beldesini savaş alanına çevirdi

Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerini birbirine bağlayan ana yol üzerinde bulunan, yaklaşık 7 bin Filistinlinin yaşadığı Huvara beldesi, uluslarası hukuka göre yasa dışı sayılan çok sayıda Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili bir bölge. Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki birçok yerleşim birimine ulaşmak için beldeden geçen ana yolu kullanıyor.

Filistinlilerin ev, iş yeri, hayvan ve araçlarına dün saldıran ve gece boyunca kundaklama eylemlerine girişen Yahudi yerleşimcilerin Huvara beldesinde verdiği zararın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.









"Dehşet dolu bir gece yaşadık"

Huvara beldesinde gece Yahudi yerleşimciler tarafından evi yakılan Filistinli 60 yaşındaki Cemile Dumeydi, yaşadığı dehşet dolu geceyi AA muhabirine anlattı.

Kalp hastası olan yaşlı Filistinli, onlarca Yahudi yerleşimcinin taş ve göz yaşartıcı gazlarla evine saldırdığını ve evin bir kısmını ateşe verdiğini söyledi.

Yerleşimciler saldırdığında evde yalnızca kadın ve çocukların bulunduğunu aktaran Dumeydi, "Gerçekten dehşet dolu bir gece yaşadık. Evde sadece kadın ve çocuklar vardı. İlk yardım ekiplerinin eve girmesine izin verilmedi. Çığlık ve bağrışmalarla dolu bir gece yaşadık. " ifadelerini kullandı.

"Huvara beldesi gerçek bir savaş, zor bir gece yaşadı"

Filistin hükümetine bağlı Batı Şeria'daki Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas da Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki beldelerde gece boyunca 300'ün üzerinde saldırı düzenlediğini söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin korumasında düzenlediği saldırıları "organize bir savaş" olarak niteleyen Dağlas, "Huvara beldesi gerçek bir savaş, zor bir gece yaşadı." dedi.

Dağlas, uluslararası topluma seslenerek, Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerini caydırmak için somut bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

"Kimse güvende değil"

Huvara sakinlerinden Nehil Dumeydi ise Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ailesine ait 4 aracın yandığını, evlerinin de ciddi hasar aldığını kaydetti.

Ailesinin mülkünde meydana gelen zararın milyonları aştığını söyleyen Filistinli Nehil, artık "Huvara'da kimsenin güvende olmadığını" dile getirdi.

"Filistinlilere yönelik bir soykırım"

Filistin Ulusal Direniş Hareketi'nin (El-Fetih) Huvara Temsilcisi Kemal Avde ise Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıyı, bölgedeki "Filistinlilere yönelik bir soykırım" şeklinde nitelendirdi.

Çok sayıda yerleşimcinin İsrail güçlerinin korumasında beldelerine saldırdığını belirten Avde, "Yüzlerce silahlı yerleşimci Huvara'ya baskın düzenleyerek her şeyi yaktı. Geriye sağlam ne ev, ne dükkan, ne de ağaç kaldı." dedi.

Yılbaşından beri, sadece Huvara beldesine yerleşimcilerin 100'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu söyleyen Kemal Avde, "Gerçekte olan şu; İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş çemberindeki belde: Huvara

İşgal altındaki Batı Şeria’da özellikle Nablus ve Nablus'a bağlı Huvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırarak, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor.

Yerleşimciler, zaman zaman silahlı gruplar halinde sokaklarda gördükleri Filistin bayraklarını indirip yerine İsrail bayrakları asarak bölgedeki Filistinlileri kışkırtıcı eylemler sergiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228'inde yaralanmalar yaşanırken, 621'inde Filistinlilerin mülklerinde hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.​​​​​​​

Yahudi yerleşimcilerin dün beldeye düzenlediği saldırılarda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçleri korumasında Huvara beldesine düzenlediği saldırıda başına taş isabet eden bir Filistinli ağır yaralandığını, yaralanan kişiler ile kundaklama sonucunda çıkan yangınlarda dumandan etkilenen 20 kişinin tedavi edildiğini duyurdu.







