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Dünya

Ramallah'a giden Yunanistan ana muhalefet lideri Kaselakis'ten Filistin'e destek

Gazze ve Refah'ta soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e tüm dünyadan lanet yağarken, Yunanistan'dan da Filistin'e destek geldi. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, Ramallah'a giderek Filistin halkına destek mesajı verdi. 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurgulayan Kaselakis, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.

23:47 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:15 - 28/05/2024 Salı
AA
Stefanos Kaselakis
Stefanos Kaselakis

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, Filistin halkına destek için Ramallah'ı ziyaret etti.

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaselakis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Ramallah'a giderek Filistin halkına destek mesajı verdi.

"1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmalı"

Burada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile görüşen Kaselakis, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kaselakis, bir an evvel ateşkes sağlanması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

"Tüm ülkeler Filistin'i tanımalı"

Filistin meselesini uluslararası arenaya taşıma sözü veren Kaselakis, bu çerçevede Şeyh'i de Atina'ya davet etti.

Kaselakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Filistin'e net destek mesajı göndermesi gerektiğinin altını çizerek, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.



#Filistin
#Filistin Kurtuluş Örgütü
#Hüseyin eş-Şeyh
#Ramallah
#Stefanos Kaselakis
#Yunanistan
#Radikal Sol İttifak
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