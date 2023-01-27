Rasmus Paludan Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: Her cuma Kur'an yakacağım

Danimarka ve İsveç vatandaşı olan İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması, bardağı taşıran son damla oldu. NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç'in alçak eyleme izin verdiği yetmediği gibi bir de polis koruması sağlamasının ardıdnan Türkiye üçlü müzakere sürecini süresiz durdurmuştu. Tansiyon daha düşmemişken Rasmus Paludan skandalına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İsveç basınına konuşan Paludan, provokasyonlarını durdurmayacağını söyledi.





KOPENHAG'DA ÜÇ EYLE

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Paludan, bugün skandalına yenisini ekleyecek. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 adet Kur'an-ı kerim yakacağını söyleyen Paludan'ın eylemlerinin birinin cami önünde diğerlerinin de Rus ve Türk büyükelçilikleri önünde yapılacağı yazıldı.

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

İsrail ya da kendi kutsal değerlerine zarar verildiğinde ortalığı ayağa kaldıran Avrupa'da, ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade edildiği son bir hafta içinde iki kez görülmüştü.

Aftonbladet, Danimarka'da ise Paludan'ın izne bile ihtiyacı olmadığı, 24 saat öncesinde haber vermesi halinde alçak eylemini gerçekleştirmesinde bir beis görmediğini gözler önüne serdi.

SON OLMAYACAKMIŞ

Haberde, Paludan'ın Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğinde Kur'an'ların yakılmasının son olmayacağına dair söz verildiği belirtildi.















