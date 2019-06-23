Rodos’tan Girit’e Akdeniz Kalkanı

Karar, 18 Ekim 2018’de Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Yunan savaş gemilerinin tacizine uğramasının ardından alındı. Barbaros, bu tarihten sonra Türk donanmasının refakatiyle görev yapmaya başlamıştı. Böylece daha önce Rodos Adası batısından başlayan Akdeniz Kalkanı sorumluluk alanı, 3 derece batıya kaydırılarak Girit adasının büyük bölümünü de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. Bu tarihten sonra araştırma ve sondaj platformlarımıza herhangi bir Yunan gemisi yaklaşamadığı gibi bunlar Girit limanından da uzaklaşamadı. Askeri kaynaklar, sözkonusu uygulamanın TPAO platformlarının güvenliği için elzem olduğuna işaret ediyor.

Bu arada Türkiye, Akdeniz Kalkanı’nın uluslararası yapıya kavuşması için çalışmaları yoğunlaştırdı. Akdeniz’de kıyısı bulunan yahut Akdeniz üzerinden ticaret, enerji nakil hatları kullanan 9 ülkeyle görüşmeler sürüyor. 13 yıldır milli olarak icra edilen Akdeniz Kalkanı’na Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan, Pakistan, Tunus ve Ürdün’ün de katılması bekleniyor. Bu ülkelerin harekâta bilgi paylaşımı ve diğer desteklerle katkı sağlaması istenirken, donanma desteği vermeleri ise beklenmiyor.