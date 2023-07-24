Rodos'tan kaçış

Yunanistan’ın turistik Rodos adasında günlerdir süren yangınlar hafta sonu artan sıcaklarla beraber yayılmaya devam ederken, çok sayıda itfaiye ekibi ve uçağıyla gerçekleştirilen söndürme işlemlerinde zor anlar yaşanıyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla ada sakinleri ve turistler tahliye edilmeye başlandı. Yunan polisi sözcüsü Konstantia Dimoglidou, Fransız AFP ajansına “Yunanistan’daki bu zamana kadar yapılmış en büyük tahliye operasyonuyla” 30 bin kişiyi tahliye ettiklerini kaydetti. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, geri kalanların da kendi imkanlarıyla Rodos’tan ayrıldığı belirtildi.

Turistler adaya sıkıştı

Geçen sene yaklaşık 2,5 milyom turist ağırlayan 100 bin nüfusa sahip Rodos, özellikle İngiliz, Alman ve Fransız ziyaretçilerin favori noktalarından biri. Ancak adada günlerdir devam eden yangınlar, turistler için de kabusa dönüşmüş durumda. Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı’na giderek Ada’dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi. Yunan ordusu da yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk edenleri ağırlamak için Ada’ya çadır kuruyor. Tahliye edilenlerin barınması için Rodos’a üç feribot da demirlerken, yabancılar için bir Kriz Yönetim Birimi de oluşturuldu.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Rodos’ta, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların da tahliye edilmesi istendi. Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak aralıksız görev yapıyor.

Marmaris’e getirildiler

Rodos’tan yangın nedeniyle tahliye edilen 95 turist, Muğla’nın Marmaris ilçesine getirildi. Avrupa ülkelerinden Rodos’a tatile gelen ve yangın sonrası adada mahsur kalan 95 turist dün akşam saatlerinde “King Of Rodos” adlı feribotla Marmaris Limanı’na ulaştırıldı. Turistler, gümrük işlemleri sonrası ülkelerine gönderilmek üzere Dalaman Havalimanı’na götürüldü.







