Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'e suç duyurusu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan delegasyonunun hukuk ekibi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yasa dışı gözaltılar, kötü muameleler ve istismarlar hakkındaki şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Son olarak ülkeye en son dönen aktivistlerden Tony La Piccirella, dün yaptığı şahsi suç duyurusunda, İsrail’in yasa dışı alıkoyma ve gözaltıları sırasında işkenceye maruz kaldığını belirtmişti. La Piccirella, Sumud Filosu’ndaki teknelerin alıkonulmasını da insan hakları ihlali olarak nitelemişti.