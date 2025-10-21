Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'e suç duyurusu

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'e suç duyurusu

21:4021/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Küresel Sumud Filosu
Küresel Sumud Filosu

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı yasa dışı gözaltları, kötü muameleler ve istismar hakkında soruşturma başlattığını aktardı. Açılan soruşturmanın İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım olduğu ifade edildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, İsrail'in 1 Ekim'de uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan delegasyonunun hukuk ekibi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yasa dışı gözaltılar, kötü muameleler ve istismarlar hakkındaki şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Son olarak ülkeye en son dönen aktivistlerden Tony La Piccirella, dün yaptığı şahsi suç duyurusunda, İsrail’in yasa dışı alıkoyma ve gözaltıları sırasında işkenceye maruz kaldığını belirtmişti. La Piccirella, Sumud Filosu’ndaki teknelerin alıkonulmasını da insan hakları ihlali olarak nitelemişti.


"İsrail'in saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım"

İsrail'e karşı yapılan suç duyurularında;
"öldürmeye teşebbüs, gemi kazasına neden olma, deniz güvenliğine karşı eylemler ve korsanlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kötü muamele ve işkence"
gibi suçlamaların olduğu ifade edildi.
Basındaki haberlerde, soruşturma açılmasının,
"Küresel Sumud Filosu'nun insani ve barışçıl misyonuna yönelik İsrail'in saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım"
anlamına geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.




#Küresel Sumud Filosu
#Roma Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücreti yeni yılda ne kadar olacak? İşte tahmini hesaplama tablosu