Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'e suç duyurusu

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı yasa dışı gözaltları, kötü muameleler ve istismar hakkında soruşturma başlattığını aktardı. Açılan soruşturmanın İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım olduğu ifade edildi.
Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, İsrail'in 1 Ekim'de uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan delegasyonunun hukuk ekibi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yasa dışı gözaltılar, kötü muameleler ve istismarlar hakkındaki şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.
Son olarak ülkeye en son dönen aktivistlerden Tony La Piccirella, dün yaptığı şahsi suç duyurusunda, İsrail’in yasa dışı alıkoyma ve gözaltıları sırasında işkenceye maruz kaldığını belirtmişti. La Piccirella, Sumud Filosu’ndaki teknelerin alıkonulmasını da insan hakları ihlali olarak nitelemişti.
"İsrail'in saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım"
İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.