​Roma’da gündem F-35 ve F-16’lar

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Bakan Soylu: Gözü alıyorsa Karayılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Çukurca ilçesine sızma girişiminde bulunan iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'a da "Gözü alıyorsa gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor." dedi.