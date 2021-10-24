​Roma’da gündem F-35 ve F-16’lar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde açıklamalarda bulundu. ABD’li muhatabı Lloyd James Austin ile Perşembe günü NATO karargahında bir araya geldiğini hatırlatan Akar, bu görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi. 30 Ekim’de Roma’da gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi öncesi teknik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Biden görüşecek. Buradaki temaslarla o zirvenin olumlu, yapıcı, rahat, sorunları çözücü şekilde gerçekleşmesine yönelik elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
ÇALIŞMALAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ
- F-16 tedariki ve mevcut uçakların modernizasyonu ile ilgili iki ülke askeri temsilcileri nezdinde çalışma başlatılmıştı. Akar ve Austin, Brüksel’deki buluşmalarında süreci gözden geçirdi. Akar Türkiye’nin ülke ve sınır güvenliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyduğu savaş uçaklarının tedariki ve modernizasyonu kapsamında müttefiki ve dostu ABD ile çalışma yürüttüğünü belirterek, “Türkiye ve TSK’nın güçlenmesi, aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor” vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon’un üzerinde çalıştığı 40 F-16 Blok 70 alımı ve 80 F-16’nın modernizasyonu konusu, Erdoğan ve Biden görüşmesinde detaylı olarak ele alınacak.
Yunan bakanla yapıcı görüşme
Brüksel’deki toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Akar, özetle şunları söyledi:
- -Savunma ve caydırıcılık konularının üzerinde duruldu. Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
- -İdlib’de bizim mevcudiyetimiz önemli. Oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor. Bu da göç dalgası ve radikalleşmeyi durduruyor.
- -Suriye’nin kuzeyinden son dönemde gerçekleşen PKK/YPG saldırılarını çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır.
- -Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz.
- -Mevcut ittifakların ruhuna, lafzına uygun hareket etmek lazım. İçinde bulunduğumuz NATO ittifakı en güçlü savunma örgütüdür. Bunun içindeyken başka arayışların uygun olmadığını herkesin görmesi lazım. Eğer müttefikler arasında NATO dışında ayrı bir ittifak olursa, bunlar NATO’nun 2030 vizyonuna da aykırıdır.