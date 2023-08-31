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Dünya

Rum Kesimi cami saldırılarına göz yumuyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki kentlerde camilere yönelik saldırılar artıyor. Saldırılara ilişkin ciddi bir tahkikat yapılmaması bu kişileri cesaretlendiriyor. Kuzey Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Gen. Md. İbrahim Benter, “Son saldırı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ni yakma girişimidir” dedi. Son 10 yılda cami, mescit ve diğer eserlere 20'den fazla saldırı düzenlendi.

04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saldırıların 3'ü son 3 yılda yapıldı.

Saldırıların 3'ü son 3 yılda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki bölgelerde camilere yönelik saldırılarda artış olduğunu, yetkililerin bir an önce önlem almaları gerektiğini söyledi. Son olarak Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteyli atılarak duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldığını hatırlatan Benter, "Rum kesiminde camilere yönelik saldırılarda artış var. Son yıllarda saldırılar arttı ve tehlike yaratıyor. Cumartesi günü yapılan saldırı çok ciddi bir saldırıdır. Çünkü saldırgan yakıcı bir maddeyle camiyi yakmaya teşebbüs etti" dedi. Saldırı anında caminin boş olmasının büyük bir faciayı önlediğini belirten Benter, GKRY kentlerinde camilere ve Türk-İslam eserlerine yönelik saldırılara karşı yetkililerin önlem almasını istedi.


GÜNEYDEKİ İDARE SALDIRILARI TOLERE EDİYOR

Benter, "Saldırganlardan tutuklanan veya ceza alanı bugüne kadar bize bildirilmedi. Güneydeki idare, saldırıları tolere ediyor. İdarenin bu toleresi saldırganların cesaretini artırıyor ve kutsal mabetlere saldırıda risk olmadığı duygusuna sebep oluyor. Saldırganlar ağır ceza alacaklarını bilseler, bu tip saldırılara ağır cezalar verseler engelleyici olur" diye konuştu.


MOLOTOFLA SALDIRIYORLAR

EVKAF ve KKTC Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, GKRY kontrolündeki kentlerde son 10 yılda cami, mescit, tarihi köprü ve diğer eserlere 20'den fazla saldırı düzenlendi. Limasol kentinde bulunan ve geçen cumartesi günü molotofkokteyli atılan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne 2012'den 2023'e kadar 5 saldırı ve kundaklama eylemi düzenlendi. Saldırıların 3'ü son 3 yılda yapıldı.


Genelkurmay Başkanı Metin Gürak KKTC'de: Türkiye için Kıbrıs milli bir dava
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak KKTC'de: Türkiye için Kıbrıs milli bir dava

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ı kabul etti. Görüşmede, KKTC’nin yapmak istediği Pile-Yiğitler Yolu hakkında Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği tepkiye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Pilot Cengiz Topel öldürüldüğünde ve köylerde Türkleri öldürdükleri katliamlar yapıldığında, Birleşmiş Milletler neredeydi?" diye sordu. Genelkurmay Başkanı Gürak da kabulde yaptığı konuşmada, "Türkiye için Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu" vurgulayarak, her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve haklı davayı desteklediklerini dile getirdi.

#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#cami
#saldırı
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