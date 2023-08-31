Rum Kesimi cami saldırılarına göz yumuyor

Kuzey Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki bölgelerde camilere yönelik saldırılarda artış olduğunu, yetkililerin bir an önce önlem almaları gerektiğini söyledi. Son olarak Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteyli atılarak duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldığını hatırlatan Benter, "Rum kesiminde camilere yönelik saldırılarda artış var. Son yıllarda saldırılar arttı ve tehlike yaratıyor. Cumartesi günü yapılan saldırı çok ciddi bir saldırıdır. Çünkü saldırgan yakıcı bir maddeyle camiyi yakmaya teşebbüs etti" dedi. Saldırı anında caminin boş olmasının büyük bir faciayı önlediğini belirten Benter, GKRY kentlerinde camilere ve Türk-İslam eserlerine yönelik saldırılara karşı yetkililerin önlem almasını istedi.





GÜNEYDEKİ İDARE SALDIRILARI TOLERE EDİYOR

Benter, "Saldırganlardan tutuklanan veya ceza alanı bugüne kadar bize bildirilmedi. Güneydeki idare, saldırıları tolere ediyor. İdarenin bu toleresi saldırganların cesaretini artırıyor ve kutsal mabetlere saldırıda risk olmadığı duygusuna sebep oluyor. Saldırganlar ağır ceza alacaklarını bilseler, bu tip saldırılara ağır cezalar verseler engelleyici olur" diye konuştu.





MOLOTOFLA SALDIRIYORLAR

EVKAF ve KKTC Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, GKRY kontrolündeki kentlerde son 10 yılda cami, mescit, tarihi köprü ve diğer eserlere 20'den fazla saldırı düzenlendi. Limasol kentinde bulunan ve geçen cumartesi günü molotofkokteyli atılan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne 2012'den 2023'e kadar 5 saldırı ve kundaklama eylemi düzenlendi. Saldırıların 3'ü son 3 yılda yapıldı.



