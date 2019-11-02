Dünya Rumlar hızla silahlanıyor
AVRUPA

Rumlar hızla silahlanıyor

Rum Kesimi ekim başından bu yana silahlanmaya hız verdi. Sırbistan'dan NORA B-52 obüs sistemleri, İsrail'den insansız hava araçları alan Rumlar, Fransa ile 75 milyon Euro'ya iki modern devriye gemisi için görüşmelere başladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
OPV 50 devriye gemisi
OPV 50 devriye gemisi

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve sonrasındaki sürece odaklandığı şu dönemde Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ekim başından bu yana hızla silahlanıyor. Rumlar, Sırbistan'dan NORA B-52 obüs sistemleri, İsrail'den de 8 insansız hava aracı aldı. İsrail’den açık deniz karakol gemisi alımıyla sınırlı kalmayan Rum Kesimi, yüzünü bu kez Fransa'ya döndü. Son olarak Fransa'dan 75 milyon Euro karşılığında 2 modern devriye gemisi için görüşmelere başlandı.

NORA B-52 obüs sistemi

KERSHIP İLE PAZARLIK

Rum basınında da yer alan bilgilere göre OPV 50 tipi iki devriye gemisi için “Naval Group” ve “Piriou” şirketlerinin yan kuruluşu “Kership” ile görüşülüyor. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Mayıs 2019’da Paris’te “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün Fransız savaş gemilerinin sürekli ikmal üssü olması ile ilgili mektubu imzalamış ve Angelidis, Mari’deki üssün genişletilmesinin Rum-Fransız askeri işbirliği kapsamında olduğunu söylemişti.

İSRAİL DONATIYOR

TUAS İHA

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) İsrail silah sanayiinin de sürekli müşterisi haline geldi. Aeronautics Ltd’den “Aerostar Tactical UAS (TUAS)” isimli 8 gözlem amaçlı insansız hava aracı (İHA) satın alan Rumlar, her birine 3 milyon Euro ödediği İHA'ların siparişini Aralık 2018’de vermişti. 4’ünün teslimatı yapıldı. RMMO özel kuvvetleri de yine İsrail tarafından donatıldı. Israel Weapon Industries Ltd (IWI) 5,56 mm’lik “Tavor X95” tipi silahlarla özel kuvvetlere takviyede bulundu.

LEOPARD TAKVİYESİ

Sırp yapımı ve menşeili Aleksander tipi oto-mobil topların ilk partisini Ekim ayı başında alan Rumlar, Nora-B52 155 mm olarak adlandırılan bu oto-mobil topların RMMO’nun vuruş kabiliyetini büyük ölçüde arttırdığına inanıyor. Bunun yanı sıra Rus yapımı T80U tipi tankları kullanan RMMO, gözünü Alman yapımı Leopard 2A4’lere dikti. Bir bölük ikinci el Leopard almak isteyen Rumların tedarikçisinin ise elindeki bu tankları satmaya niyetlenen Yunanistan olacak.

Sonraki adım hava savunma

  • Rumlar 2018 yılı için savunmaya 352 milyon Euro bütçe ayırdı. Silah sistemlerinin bakımı ve temini için ayrılan para 61.9 milyon Euro oldu ama bu miktarın eksik kalması durumunda 100 milyon Euro’ya çıkarılması planlanıyor. Silahlanma gereksinimlerine yönelik hava savunma alanında büyük eksikliklerin tespit edildiğini ifade eden Rumlar, bir sonraki silahlanma programına, toplu ve füze rampalı tanklar ile yeni uçaksavar sistemi dahil edeceğini duyurdu.

İsrail Ege’de ne planlıyor
DÜNYA
İsrail Ege’de ne planlıyor
ABDden yeni terör koridoru

ABD'den yeni terör koridoru

ABD ​petrol bahanesiyle yeni bir terör koridoru hayal ediyor.
Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Öldürmeyi iyi bilirsiniz

​ABD'nin kısa tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu.
500 kişiyi daha attı

500 kişiyi daha attı

​CHP'deki işçi kıyımı geleneğine Adana da katıldı.
Borcu kapat<br>yeni proje üret

Borcu kapat
yeni proje üret

​Erdoğan'dan AK Partili başkanlara talimat geldi.
NSO<br>skandalı büyüyor

NSO
skandalı büyüyor

​İsrail Whatsapp ile 20 ülkeyi izlemiş.
DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ'lı terörist ​örgütün kirli yüzünü ortaya koydu.

60 yıl da<br>olsa buradayız

60 yıl da
olsa buradayız

​Diyarbakır'daki evlat nöbeti 2 aydır sürüyor.
Vekili rehin alacaklardı

Vekili rehin alacaklardı

​İki DHKP-C'li için 39 yıl hapis cezası istendi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Selam sana oğlum

Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyanın güç haritası değişiyor

Dünyanın güç haritası değişiyor

Suyollarında ABD hakimiyetini bitirecekler.
Rumlar hızla silahlanıyor

Rumlar hızla silahlanıyor

​Rumlar iki modern devriye gemisi için Fransızlarla görüşüyor.
İran Van’da kamyonet üretecek

İran Van’da kamyonet üretecek

​İran'ın otomotiv devi Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Fitch Türkiye <br>kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray <br>azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.