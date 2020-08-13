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Dünya Rus halterci 400 kilo ağırlık kaldırdığı sırada dizlerini kırdı
ASYA

Rus halterci 400 kilo ağırlık kaldırdığı sırada dizlerini kırdı

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında Avrupa Şampiyonası'nda halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı.

Haber Merkezi DHA
Rus halterci Avrupa Şampiyonası'nda 400 kilogram ağırlık kaldırırken dizlerini kırdı.
Rus halterci Avrupa Şampiyonası'nda 400 kilogram ağırlık kaldırırken dizlerini kırdı.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası’nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh’in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.

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