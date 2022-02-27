​Rus işgaline karşı liderler, sanatçılar ve sporcular siperde

Ukrayna’daki Rus işgaline karşı eski ve yeni liderler ile sanatçılar ve sporcular da silahlanarak direniş kararı aldı. Ünlü isimler sokak sokak halk direnişine öncülük etmeye başladı.
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, eline silah alarak Kiev sokaklarına inerken, “300 kişilik bir savunma müfrezemiz var. İki makineli tüfeğimiz var. Zırhlı personel taşıyıcılarımız yok, tanklarımız yok. Ne kadar asker öldürürse öldürsün, ne kadar füzeye sahip olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, direneceğiz!” ifadelerini kullandı. Eski sporcu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da er rütbesi ile mevzilere koştu.
STÜDYODAN CEPHEYE
Ukrayna’nın ünlü müzik grupları da stüdyodan çıkarak mevzilere koştu. Boombox’ın solisti Andriy Khlyvnyuk ile Antitila grubu, sosyal medya hesaplarından direnişe katılma kararlarını ilan etti.
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Yine ünlü film yönetmeni Oleh Sentsov da herkesi silahlı kuvvetlere katılmaya çağıran bir fotoğraf yayınladı. Oleh, “Düşman Ukrayna’yı ve halkını yok etmek istiyor. Kayıt ofislerine gidin, nefsi müdafaaya katılın. İşgalcilere ölüm, Ukrayna’ya zafer!” ifadelerini kullandı.