​Rus işgaline karşı liderler, sanatçılar ve sporcular siperde

Ukrayna’daki Rus işgaline karşı eski ve yeni liderler ile sanatçılar ve sporcular da silahlanarak direniş kararı aldı. Ünlü isimler sokak sokak halk direnişine öncülük etmeye başladı.

Petro Poroşenko

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, eline silah alarak Kiev sokaklarına inerken, “300 kişilik bir savunma müfrezemiz var. İki makineli tüfeğimiz var. Zırhlı personel taşıyıcılarımız yok, tanklarımız yok. Ne kadar asker öldürürse öldürsün, ne kadar füzeye sahip olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, direneceğiz!” ifadelerini kullandı. Eski sporcu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da er rütbesi ile mevzilere koştu.

Antitila grubu

STÜDYODAN CEPHEYE

Ukrayna’nın ünlü müzik grupları da stüdyodan çıkarak mevzilere koştu. Boombox’ın solisti Andriy Khlyvnyuk ile Antitila grubu, sosyal medya hesaplarından direnişe katılma kararlarını ilan etti.

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Oleh Sentsov

Yine ünlü film yönetmeni Oleh Sentsov da herkesi silahlı kuvvetlere katılmaya çağıran bir fotoğraf yayınladı. Oleh, “Düşman Ukrayna’yı ve halkını yok etmek istiyor. Kayıt ofislerine gidin, nefsi müdafaaya katılın. İşgalcilere ölüm, Ukrayna’ya zafer!” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 Vladimir Zelenski'den önce Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı olan ve şu an ana muhalefet partisinin liderliğini yapan Petro Poroşenko, Kiev'i savunmak için sahaya indi. Çelik yeleği ve kalaşnikofuyla kameralara poz veren Poroşenko, \"Rusya ile savaşmaya hazırım\" dedi. Dün CNN canlı yayınına bağlanan Poroşenko, \"300 kişilik bir savunma müfrezemiz var. İki makineli tüfeğimiz var. Zırhlı personel taşıyıcılarımız yok, tanklarımız yok\" demişti.<br> Putin'in Ukrayna'ya değil tüm dünyaya savaş açtığını herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Poroşenko, Rusya lideri Putin için \"Bayağı deli. Ukraynalıları öldürmek için buraya gelecek kadar kötü biri\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br> Poroşenko, \"Ne kadar asker öldürürse öldürsün, ne kadar füzeye sahip olursa olsun, ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar büyük bir Avrupa geleceği olan özgür insanlarız\" diye konuşmuştu.<br> Ukrayna'da ana muhalefet lideri Poroşenko cepheye indi: Rusya ile savaşmaya hazırım Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı siyasiler silahlanıp sokaklara çıktı. Ukrayna eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko da hükümetle birlikte sahaya indi. Eline silah alan ve çelik yelek giyen Poroşenko, "Rusya ile savaşmaya hazırım" dedi. BiP'te paylaş

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