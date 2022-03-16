Dünya Rus savaş gemileri Odessayı bombaladı
AVRUPA

Rus savaş gemileri Odessa'yı bombaladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna’nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Rus savaş gemileri Odessayı bombaladı
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna işgalinde en az saldırıya maruz kalan kentlerden Odessa’ya, Rus gemileri tarafından ateş açıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna’nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi’ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna’nın Odessa kentinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı ilk günden bu yana Ruslara karşı yoğun bir hazırlık başlatılırken, kentin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk kum torbalarından siperler oluşturmaya devam ediyor.

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