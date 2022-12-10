Dünya Rus ve ABD istihbaratı yine Türkiyede buluştu
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Rus ve ABD istihbaratı yine Türkiye'de buluştu

Amerika ve Rusya’nın temsilcileri Türkiye’de bir kez bir kez daha bir araya geldi. Ankara’daki görüşmelerin ardından ikinci kritik toplantı dün İstanbul’da yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus ve ABD istihbaratı yine Türkiyede buluştu
Arşiv.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus ve ABD’li diplomatların İstanbul’da ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini bildirdi. Ankara'daki görüşmelerin ardından ikinci kritik toplantı dün İstanbul'da yapıldı.

ABD İLE DOĞRUDAN TEMAS ZOR

Ryabkov, Moskova’da Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün düzenlediği oturumda, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. ABD yönetimiyle doğrudan temas kurmaya açık olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bunun sağlanmasının “zor” olduğunu belirterek, “Yapıcı diyaloğun sürdürülmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve olası görüşmelerin anlamlı olması gerekiyor. Amerikalılardan bu konuda önemli bir fikir henüz duymadık” dedi.

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