Dünya Ruslara karşı cadı avı
AVRUPA

Ruslara karşı cadı avı

Batılıların Rusya’ya yönelik yaptırımları, ırkçılık ve cadı avına dönüştü. Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valery Gergiev’in görevden alınması tartışılan uygulamaların ilki olmuştu. AB birçok Rus sanatçıyı yaptırım listesine aldı.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ruslara karşı cadı avı
Valery Gergiev

Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Rus vatandaşları cezalandıran ve hedef gösterme uygulamalarına dönüştü. Avrupa ülkelerinde Ruslara cadı avı başlatıldı. Ruslar, okul ve restoranlara alınmıyor, mallarına el koyuluyor.

Faşizan tutum Dostoyevski ve Tolstoy’un eserlerini hatta ülkedeki Rus kedilerini bile hedef koydu. Bunun son örneği ise Formula 1’de yaşandı. F1 yarışan Rus pilotu Nikita Mazepin ihraç edildi. İşte ABD ve AB ülkelerinde başlatılan cadı avından örnekler;

Valery Gergiev
Valery Gergiev

SADECE RUS OLMALARI YETİYOR

Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valery Gergiev görevden alındı. Gerekçe Putin’in kınamaması. Yunanistan’da Rus kültür etkinlikleri iptal edildi. İptal edilen etkinlikler arasında İlyiç Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ gösterisi de var. İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı aldı. Gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan üniversite, dersin programlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

ANNA KARENİNA RAHATSIZ ETTİ

  • Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu. Durdurulan projeler arasında, Tolstoy’un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimleri de bulunuyor. Disney, Warner Bros ve Sony Pictures, gelecek filmlerinin Rusya gösterimlerini iptal etti. Cannes Film festivali yönetimi Rus heyetini dışladı. 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Ruslar alınmayacak.

Nikita Mazepin
Nikita Mazepin

RUSLARIN GİRİŞİNE YASAK

Litvanya’da Rusya’dan gelen tüm sanatçıların ülkeye girmesini yasakladı. Avrupa Birliği, yaptırım listelerine viyolonsel ustası Aleksandr Roldugin, yazar Zahar Prilepin, film yönetmeni Tigran Keosayan ve bir dizi gazeteciyi eklediğini duyurdu. ABD’li teknoloji devleri YouTube, Facebook ve Microsoft ile Çinli TikTok, Rus devlet kanalları RT ve Sputnik’e Avrupa’da erişim yasağı getirdi.

Ötekileştirme yapmayın

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus vatandaşlarına yönelik başlatılan uygulamalara tepki gösterdi. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Kalın, “Rus insanını ötekileştirmeden Rusya’yı eleştirmek mümkün. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner” dedi.

Okuldan atıp restorana almıyorlar

Fransa, Çekya ve Belçika olmak üzere Avrupa’daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtları silinmeye başlandı. Avrupa’daki bazı restoranlara Ruslar alınmıyor. Girişlere “Ruslar giremez” yazılıyor. FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımının organizasyonlara katılımını askıya aldı. Formula 1 yarışı iptal edildi. Rus pilot Nikita Mazepin kovuldu. Dünya Atletizm Birliği, Uluslararası Paten Birliği, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti. Twitter da Sputnik çalışanlarını fişledi. Rus kedisi de yaptırımlardan nasibini aldı.

Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
FOTOĞRAF 36
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Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
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Apple Pay: <br><br>Tam blok
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Apple: <br><br>Online satışları durdurdu.
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Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı.
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Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu.
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AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Adobe:<br><br>Tam blok.
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BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi.
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BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı.
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Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor.
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Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br>
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Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.
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DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı.
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Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme
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Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.
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General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.
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HP:<br><br>İçe aktarma yasağı
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Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi.
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Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı.
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Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.
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Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
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Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.
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NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
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Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
Title
YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
Title
Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
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Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu
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Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

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