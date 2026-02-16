Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerde toprak meselesinin ele alınacağını belirterek, "Bu konular taleplerimizle ilgilidir" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna ilişkin konuşan Peskov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmelerde güvenlik konularının ele alındığına işaret etti.
Peskov, Putin'in Rus müzakerecilerle sürekli temas halinde olduğunu ve onlara gerekli talimatları verdiğini vurguladı.
Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, geçen hafta, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini bildirmişti.