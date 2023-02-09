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Dünya

Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği depremzedeler için çalışma başlattı. Büyükelçilik çalışanları tarafından depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgelerine gönderildi.

11:12 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
Rusya Ankara Büyükelçiliği

Rusya Ankara Büyükelçiliği

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler için Ankara'da yardım çalışması başlattı. Büyükelçilik ekipleri, depremzedelerin acil ihtiyaçları için yardım malzemeleri toplayarak bölgeye gönderdi.

Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından, "Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilebilmesi için Ankara’daki Rus Evi ve Rusya Büyükelçiliği çalışanları tarafından toplanan, 60'tan fazla koliden oluşan yardım malzemelerinin ilk kısmı dün yola çıktı. Dost Türk halkının büyük acısını yürekten paylaşıyoruz" denildi. 

#Rusya Büyükelçiliği
#deprem
#Kahramanmaraş
44 dakika önce
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Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
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