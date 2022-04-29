Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan kritik açıklama: Rusya’nın uyarılarını ciddiye alın

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Batı bloku ile Moskova arasındaki tansiyon her geçen gün yükselirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’dan kritik bir açıklama geldi. “NATO ülkelerini vururuz” çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken sözcü, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya Rusya’ya saldırma çağrısı yaptığını belirterek, Batı’nın Rusya’dan gelen uyarıları ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Maria Zaharova

Zaharova’nın uyarısı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın “Ukrayna güçlerinin Rusya’daki altyapı merkezlerine düzenlediği saldırılar tamamen meşru” açıklamasından sonra geldi. Daha önce de İngiltere Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heapey benzer bir açıklamada bulunmuş, söylemler “Savaş Rusya topraklarına mı taşınıyor?” sorusunu gündeme getirmişti.

Kaybetmektense nükleer kullanır

Rus medyası, yayınlarında küresel savaş olasılığını tartışmaya başladı. Rusya Devlet Televizyonu Russian Today (RT) baş editörü Margarita Simonyan, önceki gün gerçekleştirdiği yayında nükleer çatışmanın Rusya’nın savaşı kaybetme ihtimalinden ‘daha olası’ olduğunu söyledi. Batı’ya karşı bir yenilgidense top yekün bir nükleer savaşın göze alınabileceğine işaret eden Simonyan, “Bütün bunların nükleer bir saldırıyla sona ereceği şeklindeki inanılmaz sonuç, bana kaybetmekten daha olası görünüyor” dedi. “Hepimiz bir gün öleceğiz” diyen Simonyan, “Bu benim için dehşet verici ama onlar sadece vıraklarken biz cennete gideceğiz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Nükleer savaş olasılığını hafife almayın” uyarısıyla Batı’ya gözdağı vermişti.

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