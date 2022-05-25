Rusya Donbas’a takıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta 3 ay geride kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 24 Şubat’ta başlayan işgal girişimi kapsamında Rus askeri birlikleri, Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Rusya sınırından Harkiv, Sumi, Çernigiv bölgelerine ve Belarus üzerinden Çernobil’e girdi. Rus ordusu, Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine asker çıkardı. Başkent Kiev, havadan ve karadan asker sevk edilerek kuşatma altına alındı.

Savaşın ikinci ayında, işgal takviminin çok gerisinde kalan ve Ukrayna ordusu karşısında büyük hezimete uğrayan Rusya, Kiev’den ve Çernigiv bölgesinden çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra ‘operasyonun ikinci aşamasına geçildiğini’ duyuran Rus ordusu, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde taarruzlarını yoğunlaştırdı. Ancak burada da Ukraynalı birliklerin direnişi karşısında çok büyük bir ilerleme sağlayamadı. Rus yetkililer, Ukrayna ordusunun savaş boyunca 23 bin 367 askerini kaybettiğini iddia etti. Ukrayna da bugüne kadar 29 bin 350 Rus askerinin öldüğünü öne sürdü. Savaşta 24 Şubat’tan bu yana en az 3 bin 381 sivil yaşamını yitirirken, 3 bin 680 sivil de yaralandı.

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HARKİV DİRENİYOR

Rus askeri birlikleri, savaşın başından beri Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkiv’i kuşatma altında tutuyor. Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus birlikleri arasında çatışmalar hâlâ sürerken, Ukraynalı yetkililer, bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü yeniden sağladıklarını ve direnişin güçlü şekilde devam ettiğini kaydetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı savunması sonucu, dün 24 yerleşim biriminin daha Rus işgalinden kurtarıldığı bildirildi.

MARİUPOL DÜŞTÜ

İşgalin ilk ayında Azak Denizi’ne kıyısı olan stratejik şehirleri ele geçirmek için yoğunlaşan Ruslar, Berdyansk liman şehrinde kontrolü ele aldı. Savaşın üçüncü ayında ise Ukrayna’nın Azak Denizi’ndeki en önemli liman şehirlerinden Mariupol, uzun bir kuşatma sonunda Rusların kontrolüne girdi. Ancak Rus ordusu, Mariupol’de Ukrayna birliklerinin güçlü savunmasıyla karşılaştı. Günlerce süren çatışmalarda Mariupol harabeye döndü. Rusya Savunma Bakanlığı, Azovstal Metalürji Fabrikası sahasındaki sığınaklarda saklanarak direniş gösteren 2 bin 439 Ukraynalı savaşçının silah bırakarak teslim olduğunu açıkladı. Azovstal Fabrikası’nın da alınmasıyla Rus ordusu, Mariupol’ün kontrolünü tamamen ele geçirmiş oldu.

HERSON’DA REFERANDUM HAZIRLIĞI

Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği şehirlerden biri de güneydeki Herson oldu. Herson’da Rus Rublesi’nin kullanıldığı bir bölge kurulurken, yıl sonuna kadar şehirde tamamen rublenin kullanılacağı belirtildi. Herson’un referandum ile Rusya’ya ilhak edilmesi ihtimali gündeme getirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, Herson’un Rusya’ya katılması olasılığına dikkati çekerek, “Ukrayna halkı kendi kaderini kendisi belirleyecek” dedi. Moskova 2014 yılında da benzer bir referandumla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti.

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