|
Dünya

Rusya Herson'da sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentinde sivillerin tahliyesi için hazırlanan tren istasyonunu vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını ifade etti.

23:55 - 26/12/2023 Salı
IHA
Rusya'dan tren istasyonuna saldırı. (Foto: Arşiv)
Rusya'dan tren istasyonuna saldırı. (Foto: Arşiv)

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Herson'da sivillerin tahliye için hazırlanan tren istasyonunu bombalaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tahliye edilmek üzere bekleyen siviller vuruldu

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentindeki tren istasyonunu vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirterek, tren istasyonunun sivilleri tahliye etmek üzere hazırlandığı sırada saldırının düzenlendiğini aktardı.

140 sivil istasyonda bekliyordu

Saldırı sırasında istasyonda tahliye için bekleyen yaklaşık 140 sivilin bulunduğunu ifade eden Klymenko, polisin sivilleri istasyondan derhal tahliye ettiğini açıkladı. Klymenko, "Polisin eylemleri sayesinde herkes başarılı bir şekilde güvenli yerlere götürüldü. Maalesef Kirovohrad bölgesinden bir polis bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti. Şarapnel yaraları nedeniyle iki polis memuru da hastanede” ifadelerini kullanarak, şarapneller nedeniyle 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.



#Rusya
#Herson
#Tren İstasyonu
#Saldırı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri