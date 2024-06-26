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Dünya

Rusya İran'la Rus gazının sevkiyatına yönelik mutabakat imzaladı

Gazprom ile National Iranian Gas Company'nin (NIGC) Rus gazının İran'a sevkiyatına yönelik stratejik mutabakat zaptı imzaladığı duyurdu.

14:23 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve beraberindeki heyetin İran'ı ziyaret ettiği belirtildi.


Ziyaret kapsamında, Miller ile İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir arasında stratejik mutabakat zaptı imzaladığına işaret edilen açıklamada, mutabakatın Rusya'nın İran'a doğal gaz boru hattı tedarikinin şekillendirilmesine yönelik olduğu kaydedildi.


Açıklamada, Miller'ın ziyareti kapsamında İran Petrol Bakanı Cevad Uci ile de görüştüğü belirtildi.



#Gazprom
#İran
#Rusya
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