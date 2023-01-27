Rusya itiraf etti: Ukrayna'da yaptığımız saldırılarla NATO silahlarının cepheye naklini engelledik

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İgor Konaşenkov
Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin dün havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın
Yujno-Donetsk ve Zaporijya yönünde Rus "Doğu" birliğinin yeni avantajlı bölgeleri ele geçirerek taarruzlarını sürdürdüğünü söyleyen Konaşenkov, Ugledar yerleşim birimindeki Ukrayna birliklerine saldırı yapıldığını ve kayba uğratıldığını aktardı.