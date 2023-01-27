Rusya itiraf etti: Ukrayna'da yaptığımız saldırılarla NATO silahlarının cepheye naklini engelledik

"Ukrayna'da bugüne kadar 380 uçak, 204 helikopter, 2 bin 967 İHA, 402 hava savunma füze sistemi, 7 bin 644 tank ve zırhlı araç, 991 çok namlulu roketatar, 3 bin 932 obüs ve havan topu, 8 bin 191 özel askeri araç yok edildi."